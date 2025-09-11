Η Ελλάδα το ήθελε, η κυβέρνηση το έκανε πραγματικότητα

Οnsports Τeam

Η ανάληψη της διεξαγωγής του Final-4 της Euroleague για την αγωνιστική σεζόν 2025/2026 αποτέλεσε μεγάλο στοίχημα για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατά τη διάρκεια των πολύμηνων διαβουλεύσεων με τη EuroLeague είχε την απόλυτη εποπτεία των κινήσεων με αποτέλεσμα η μεγάλη αυτή διοργάνωση να επιστρέψει στη χώρα μας έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια

Μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και την Αθήνα αποτελεί η ανάληψη της διοργάνωσης του Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών σε κυβερνητικό επίπεδο, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει ενεργά την υποψηφιότητα της ελληνικής πρωτεύουσας.

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας τόσο μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης για τη χώρα, κινητοποιήθηκε άμεσα, διασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και υποδομές που απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή του Final Four. Η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού στις σχετικές διαβουλεύσεις, απέδειξε σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές την τεράστια επιθυμία της χώρας να αναλάβει τη διεξαγωγή της μεγάλης γιορτής του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλλά και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με τον συντονισμό συγκεκριμένων κινήσεων και πρωτοβουλιών, συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η ανάληψη του Final Four από την Αθήνα αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον ελληνικό αθλητισμό, να ενισχύσει την τουριστική κίνηση και να προβάλει διεθνώς τη χώρα ως κορυφαίο προορισμό για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Πρόκειται για μια επιτυχία που ανήκει σε όλους όσοι εργάστηκαν μεθοδικά και με όραμα, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα μπορεί να διεκδικεί και να κερδίζει μεγάλες διοργανώσεις, όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και αποφασιστικότητα.