Telekom Center Athens: Το «στολίδι» στο οποίο επενδύθηκαν 25 εκατ. ευρώ, έφερε στην Ελλάδα το F4

Το 2026 θα έχουν συμπληρωθεί 19 χρόνια από την τελευταία φορά που η χώρα μας διοργάνωσε την τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού να φέρνουν πίσω το Final Four.

Οι μέτοχοι της EuroLeague ψήφισαν και αποφάσισαν. Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Στην Αθήνα. Στο Telekom Center Athens. Στο ίδιο μέρος που είχε διεξαχθεί και το 2007, τελευταία φορά που η χώρα μας διοργάνωσε την τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι προσπάθειες που έγιναν από την κυβέρνηση η οποία κατέθεσε την υποψηφιότητα, οι σωστοί χειρισμοί του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, σαφώς και έπαιξαν το ρόλο τους για να επιστρέψει μετά από 19 χρόνια (τόσα συμπληρώνονται το 2026) μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Όμως η βασική αιτία είναι η ίδια η εγκατάσταση. Το Telekom Center Athens.

Το μέρος είναι ίδιο με το 2007, δε θυμίζει σε τίποτα όμως εκείνο το γήπεδο. Οι ομάδες, οι αθλητές, η ίδια η EuroLeague, γνωρίζουν καλά τι σημαίνει η έδρα του «τριφυλλιού». Όχι απλά σε ρομαντικό επίπεδο, ως «καυτή» έδρα που διαχρονικά δοξάζεται παγκοσμίως.

Η επένδυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη στιγμή που η εγκατάσταση πέρασε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για 49 χρόνια, είναι τεράστια. Πέρα απ’ όσα φαίνονται, πρωτίστως εκσυγχρόνισε την ίδια την δομή της εγκατάστασης.

Πέρα απ’ τα έργα της υποδομής του Telekom Center Athens, υπήρξαν και οι τεράστιες αλλαγές στην εμφάνισή του. Από τα καθίσματα, μέχρι το glass floor. Από τις σουίτες, μέχρι τους χώρους που μπορούν να απολαύσουν οι φίλαθλοι πριν πάρουν τη θέση τους στην εξέδρα. Μακράν το ομορφότερο experience για κάθε φίλαθλο.

Μέσα σε μια διετία ουσιαστικά, επενδύθηκαν περίπου 25.000.000 ευρώ κι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που έχουν προγραμματίσει οι «πράσινοι». Τεράστιο ποσό το οποίο κατέστησε την εγκατάσταση από ξεπερασμένη σε υπερσύγχρονη, με τους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου μπάσκετ να το αναγνωρίζουν και να το εκφράζουν.

Η EuroLeague μέσω μιας τέτοιας εγκατάστασης, έχει μόνο να κερδίσει. Γι’ αυτό και η άνεση στην προτίμηση της Αθήνας αντί του Βελιγραδίου, παρά τον «πόλεμο» που δέχτηκε η υποψηφιότητα. Το Telekom Center Athens έκανε τη διαφορά. Και δεν είναι μικρό πράγμα καθώς για πρώτη φορά θα διεξαχθεί Final Four EuroLeague σε glass floor, πρώτη φορά θα υπάρχει το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών (VIP lounge, σουίτες, μεγάλη χωρητικότητα, χώροι για τους φιλάθλους) που προσφέρει η έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR.