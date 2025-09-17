Μπάγερν Μονάχου: Επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς στη Βαυαρία

Onsports Team

Ο Σέρβος διεθνής γκαρντ ανακοινώθηκε από την ομάδα της EuroLeague, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις.

Στο Μόναχο επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος διεθνής γκαρντ ανακοινώθηκε από την Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να προχωρούν στην απόκτησή του, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Ο Λιθουανός υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και δεν έχασε μόνο το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά και μεγάλο μέρος της επερχόμενης σεζόν (2025-26).

Ο Στέφαν Γιόβιτς είχε φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν τη διετία 2017-19. Μάλιστα, είχε αναδειχτεί δύο φορές πρωταθλητής Γερμανίας, ενώ κατέκτησε και ένα νταμπλ με την Μπάγερν.