Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Βασίλης Παρθενόπουλος στο λαϊκό προσκύνημα για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Onsports Team

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος τίμησε τη μνήμη του Τζόρτζιο Αρμάνι και μετέφερε τα συλλυπητήρια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην οικογένεια του σπουδαίου ανθρώπου της μόδας και του αθλητισμού.

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα (6/9) το πρωί τις πύλες του, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί στο σημείο, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον ιδιοκτήτη της Ολίμπια Μιλάνο.

Μαζί με τους Έτορε Μεσίνα, Χρήστο Σταυροπουλο και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Τζιάνι Πετρούτσι ηταν οι πρώτοι που μπήκαν στην τελετή "camera ardente" στη μνήμη του Τζόρτζιο Αρμάνι. Εκει τους υποδεχθηκε η οικογένεια του σπουδαίου σχεδιαστή.

Ο κ. Παρθενόπουλος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητηρια εκ μέρους του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύσσωμης της οικογένειας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

