Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Θρήνος στον χώρο της μόδας, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ο ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάνο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάο, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η εταιρεία του νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (04/09).

Ο Αρμάνι συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διοικώντας μια εταιρεία που έκανε τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η σορός θα εκτεθεί από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα είναι επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Αρμάνι, η κηδεία θα γίνει σε οικογενειακό κύκλο.