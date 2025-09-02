Σερέλης: «Έχουμε μεγάλα ονόματα που ξέρουν να διαχειρίζονται τις καταστάσεις»
Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για την ιδιαίτερη προετοιμασία του Παναθηναϊκού αλλά και για την διαχείριση των μεγάλων ονομάτων που έχει η ομάδα στην περιφέρεια.
Η απουσία του Εργκίν Αταμάν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού έχει δώσει την... μπαγκέτα στον Χρήστο Σερέλη ο οποίος μίλησε για τις ιδιαιτερότητες που έχει η φετινή προετοιμασία της ομάδας του "τριφυλλιού".
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
Για την προπόνηση: «Δεν είναι μία φυσιολογική προετοιμασία. Έχουμε μόλις 6 παίκτες. Όμως για όλες οι ομάδες που έχουν ισχυρές βλέψεις λόγω εθνικών ομάδων ισχύει το ίδιο. Το θετικό είναι ότι εκτός του Τολιόπουλου όλες οι νέες μεταγραφές βρίσκονται εδώ. Ο πρώτος βασικός στόχος για τις επόμενες 15 μέρες που θα λείπουν τα υπόλοιπα παιδιά και ο προπονητής είναι να εντάξουμε τα νέα παιδιά στην φιλοσοφία της ομάδας και του κόουτς ώστε όταν βρεθούμε στην Αυστραλία και στο 2ο κομμάτι της προετοιμασίας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τις επίσημες υποχρεώσεις».
Για τους Γκριγκόνις και Λεσόρ: «ο Γκριγκόνις θα ξεκινήσει με την ομάδα να δούμε που βρίσκεται. Η αποθεραπεία του Ματίας πάει αρκετά καλά, έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν θα μπει με την ομάδα αυτή τη στιγμή. Κάνει μόνο ατομικές προπονήσεις. Νομίζω είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για τον Ματίας. Σε αυτό που επικεντρωνόμαστε είναι στον Γκριγκόνις, σε όσα κάνει με την ομάδα, να ανταπεξέλθει καλά και να μπει στην ομάδα όσο πιο γρήγορ».
Για τους γκαρντ: «Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Η ομάδα κυνηγάει όλους τους τίτλους για τους οποίους θα παίξει. Μπορεί να έχουμε μεγάλα ονόματα στις θέσεις των γκαρντ αλλά είναι παιδιά που ξέρουν να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Όλοι θα χρειαστούν στην διάρκεια της χρονιάς και το βασικό είναι να κερδίζει η ομάδα».