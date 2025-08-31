Τι Τζέι Σορτς: «Ασταμάτητοι με Ναν, θέλω να μάθω τα συνθήματα της εξέδρας από τον Σλούκα»

Onsports Team

Ο Τι Τζέι Σορτς αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες μεταγραφές αυτού του καλοκαιριού και πλέον ετοιμάζεται για την έναρξη της προετοιμασίες με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο ίδιος, μέσα από την εφαρμογή των «πράσινων», CLUB 1908, απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των φιλάθλων του «τριφυλλιού» και έδωσε αποκαλυπτικές και ενδιαφέρουες απαντήσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τι Τζέι Σορτς:

Για το αν είναι έτοιμος να μάθει ελληνικά και να αρχίσει να τραγουδάει με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα είμαι έτοιμος. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα θέλω να μάθω όλα τα συνθήματα, ώστε να συμμετέχω και εγώ όταν κερδίζουμε αγώνες. Πρέπει να στηριχτώ στον Σλούκα. Πρέπει... Ας ελπίσουμε ο Κώστας να είναι αυτός που θα μου μάθει όλα τα συνθήματα».

Για το αν ο Παναθηναϊκός ήταν ταινία, τι τίτλο θα έδινε: «Αν ήμασταν ταινία, νομίζω θα ήμασταν οι Avengers.Επειδή όλοι ενώνονται και πάμε για τη νίκη στο τέλος».

Για το αν ήταν το μπάσκετ το μοναδικό άθλημα που έκανε όταν ήταν παιδί: «Ναι, μεγαλώνοντας έπαιζα μόνο μπάσκετ. Ξεκίνησα να παίζω όταν ήμουν τεσσάρων. Η μαμά μου δεν με πήγε σε κάποιο άλλο άθλημα, οπότε δεν ασχολήθηκα ποτέ με το ποδόσφαιρο, αμερικάνικο ποδόσφαιρο ή το μπέιζμπολ. Οπότε έπαιζα κυρίως μπάσκετ όλη μου τη ζωή. Οπότε ναι το μπάσκετ ήταν το μοναδικό άθλημα που έκανα ως παιδί».

Για το αν προτιμά τρίποντο ή καλάθι και φάουλ για τους πρώτους του πόντους στο ΟΑΚΑ: «Και τα δύο θα ήταν τέλεια. Νομίζω το εύστοχο λέι απ και φάουλ θα έφερνε περισσότερη ενέργεια. Παίρνεις το φάουλ, παίρνεις και την έξτρα βολή, ξεσηκώνεις το κοινό. Αλλά αν το τρίποντο είναι επίσης σε ένα σημαντικό σημείο μέσα στο παιχνίδι. θα προτιμήσω το καλάθι και φάουλ».



Για το πόσο ενθουσιασμένος είναι που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό σε κλίμακα μέχρι το 10: «Το δέκα δεν είναι αρκετό, θα έλεγα 100! Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, πολύ ενθουσιασμένος που υπέγραψα με τον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».

Για το αν προτιμάει τις ταινίες ή τις σειρές: «Δεν μου αρέσει τίποτα από τα δύο για να είμαι ειλικρινής. Περισσότερο ασχολούμαι με το YouTube. Οπότε για να απαντήσω, πιθανότατα κανένα από τα δύο. Μου αρέσει να βλέπω YouTube. Είμαι μεγάλος gamer οπότε μου αρέσει να βλέπω βίντεο από gamers που παίζουν».

Για το αν μπορεί να περιγράψει το δίδυμο με τον Ναν στα γκαρντ με μία λέξη: «Θα έλεγα ασταμάτητοι. Αυτό ελπίζω ότι μπορούμε να γίνουμε. Και αυτός ξέρω πως είναι και ο δικός του στόχος. Είμαι σίγουρος. Αυτός είναι και ο δικός μου στόχος. Οπότε το ασταμάτητοι είναι μία καλή λέξη».

Για το ποιο είναι το αγαπημένο του χόμπι: «Ως μπασκετμπολίστας, όταν παίρνω λίγο χρόνο μακριά από το άθλημα, το αγαπημένο μου χόμπι είναι να παίζω video games. Μου αρέσουν αυτά με τα όπλα, αυτά με αθλήματα, αυτά που έχουν μία ιστορία... Περίπου όλα. Το FIFA είναι ίσως το μόνο παιχνίδι που δεν είμαι καλός. Οποιοσδήποτε έπαιζε αντίπαλός μου θα με νικούσε».

Για το ποιος έχει το καλύτερο σουτ μέσης απόστασης. Ο ίδιος, ο Γκραντ ή ο Ναν: «Σίγουρα θα διάλεγα τον εαυτό μου σε αυτό. Αυτό είναι ένα σουτ που κατά κάποιον τρόπο προσπαθώ να τελειοποιήσω, όσο κυλούν τα χρόνια. Σίγουρα όμως θα είναι ένα είδος ανταγωνισμού στις προπονήσεις, για να δούμε ποιανού το σουτ μέσης απόστασης είναι καλύτερο. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Να δω πώς σουτάρουν και ίσως μπορέσω να σας δώσω μια καλύτερη απάντηση».

Για το αν προτιμάει το πικ εν ρολ ή το ISO: «Θα έλεγα το πικ εν ρολ. Ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Κρις Πολ ο οποίος είναι μαέστρος στο πικ εν ρολ. Οπότε, όταν μιλάμε για το πικ εν ρολ ήθελα πάντα να είμαι σαν αυτόν. Μεγαλώνοντας, προσπάθησα να τελειοποιήσω το πικ εν ρολ, γιατί έχεις τόσες πολλές επιλογές. Την πάσα προς τα έξω για έναν σουτέρ, να σκοράρεις ο ίδιος, μπορείς να δώσεις μία λόμπα σε έναν ψηλό. Έχεις τόσες πολλές επιλογές στο πικ εν ρολ. Προφανώς και το ISO είναι ωραίο αλλά βασικά όλα περιστρέφονται γύρω από εσένα. Οπότε θα πήγαινα με το πικ εν ρολ».

Για το αν έχει δοκιμάσει σουβλάκι: «Δεν νομίζω ότι έχω δοκιμάσει ποτέ σουβλάκι, για να είμαι ειλικρινής. Ανυπομωνώ να το δοκιμάσω. Ξέρω τον γύρο. Αλλά τώρα είναι από την πραγματική του χώρα, οπότε θα είναι καλύτερος».

Για το ποιος είναι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής: «Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής θα έλεγα ότι είναι... όλων των εποχών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή τη στιγμή είμαι μεγάλος φαν του Κιλιάν Εμπαπέ».

Για το ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι: «Τώρα είναι πολλά τα τραγούδια από τα οποία θα μπορούσα να διαλέξω. Αν έπρεπε όμως να δώσω ένα, το αγαπημένο μου τραγούδι αυτήν την περίοδο είναι το "Proud of Me" του Friday ft. Meek Mill. Αν έπρεπε να δώσω ένα δεύτερο, τότε θα έλεγα το "Championships" του Meek Mill. Δύο σπουδαία τραγούδια».

Για το ποια σούπερ δύναμη θα ήθελε να έχει: «Νομίζω ότι θα ήθελα να πω το να μπορώ να διαβάζω το μυαλό του άλλου, γιατί έτσι κανείς δεν θα μπορούσε να σου πει ψέματα. Αλλά, ίσως αυτό να ήταν κάπως να μπερδεύει ή δύσκολο, να ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος».

Προς έναν φίλαθλο που του ζήτησε τη φανέλα του: «Ίσως στο τέλος της σεζόν. Μάλλον θα έχω πολλά αιτήματα για φανέλες πίσω στο σπίτι, από την οικογένεια και τους φίλους μου. Οπότε πρέπει να διαχειριστώ πρώτα αυτούς αλλά μετά έλα να με βρεις. Μπορεί να έχω μία έξτρα φανέλα για εσένα».

Για την ιστορία πίσω από τον αριθμό 0: «Το "0" πηγαίνει πίσω, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησα σε Junior College, το οποίο δεν είναι σχολείο πρώτης κατηγορίας. Προσπαθούσα να πάρω υποτροφία για να πάω σε ένα σχολείο της πρώτης κατηγορίας. Μετά από ενάμιση χρόνο ή ένα χρόνο και τρία τέταρτα του επόμενου, είχα μηδέν υποτροφίες. Βασικά στο τέλος της δεύτερης σεζόν πήρα μία υποτροφία από το UC Davis κι όταν υπέγραψα, φόρεσα το "0" ως υπενθύμιση πως κανείς δε με ήθελε. Αυτή είναι βασικά η ιστορία πίσω από αυτό. Τώρα, όσο εξελίσσεται η καριέρα μου ως επαγγελματίας, είναι μία απλή υπνεθύμιση όταν φοράω τη φανέλα ότι "κανείς δε πίστευε σε εσένα, ήταν μόνο η οικογένεια και ο κύκλος σου". Αυτό είναι το μόνο κίνητρο που χρειάζομαι όταν μπαίνω στο γήπεδο».

Για το ποιο είναι το αγαπημένο του βιντεοπαιχνίδι: «Το αγαπημένο μου παιχνίδι αυτή την περίοδο είναι η Formula 1. Έχω τιμόνι και πεντάλ. Ειλικρινά είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις με τους συμπαίκτες σου, να αρχίσεις ένα πρωτάθλημα. Από τα παιχνίδια με αγώνες θα πω Formula 1».

Για το αν θα βάψει πράσινα τα μαλλιά του: «Για να είμαι ειλικρινής το σκέφτηκα, αλλά πιθανότατα όχι. Οι εποχές που έβαφα τα μαλλιά μου τελείωσαν. Τα σκοτώνει και δεν θέλω να πέσουν. Οπότε δεν θα τα βάψω πράσινα αυτή τη σεζόν».

Για το πως νιώθει όταν ο κόσμος τον υποτιμά για το ύψος του: «Όλη μου η ζωή ήταν έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω κάτι. Απλά τους προσθέτω στον σωρό με όλους τους άλλους που δεν με πιστεύουν, με όλους τους άλλους που με αμφισβητούν. Επομένως, σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, το προσπερνάω. Τώρα απλά βρίσκω τρόπους να είμαι επιτυχημένος με το ύψους μου, με ό,τι έχω και με ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός».

Για το ποιος θα είναι ο πανηγυρισμός του την επόμενη σεζόν: «Δεν μπορώ να πω ποιος θα είναι, γιατί αυτό βγαίνει φυσικά. Αν προγραμαμτίζεις να πανηγυρίσεις με κάποιον τρόπο, τότε ποτέ δεν γίνεται όπως το σκέφτεσαι. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε, τι ενέργεια θα παίρνω εκείνη τη στιγμή ή τι συμβαίνει. Υποθέτω, έχετε την προσοχή σας όταν βάζω καλάθια ή παίρνω καλάθι και φάουλ. Ίσως τότε ένας πανηγυρισμός θα μου βγει απολύτως φυσικά».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον από τους νέους του συμπαίκτες: «Με κάποιους από αυτούς μιλήσαμε στο Instagram ή με μηνύματα. Κάποια συγχαρητύρια ή ότι θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι. Πρόσφατα μίλησα με τον Τζέριαν Γκραντ, του ευχήθηκα καλή τύχη με την εθνική. Δεν έχω μιλήσει με όλους αλλά θα έρθει αυτή η στιγμή. Ξέρω πως το καλοκαίρι ο κόσμος είναι απασχολημένος, κάνει τα δικά του. Ίσως θέλουν να ξεχάσουν το μπάσκετ. Περισσότερες συζητήσεις θα γίνονται όσο όλοι μας μαζευόμαστε στην Αθήνα».

Για το αν έχει κάποιο τελετουργικό πριν από τα παιχνίδια: «Έχω μερικά! Ένα όμως που έχω και λέω ότι είναι απαραίτητο να γίνεται είναι μια προσευχή που λέω πριν μπω στο γήπεδο. Να δίνω στον Θεό το "ευχαριστώ" που είμαι εδώ και μπορώ να παίξω μπάσκετ. Αυτό είναι κάτι που δεν διαπραγματεύεται, πρέπει να γίνει».