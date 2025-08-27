Μπαρτζώκας: «Δεν θα κάνουμε μεταγραφή επειδή πιέζουν στα social media»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και τίποτα δύσκολο. Να ευχηθώ στην ομάδα μας και σε όλους υγεία. Θα δουλέψουμε σοβαρά και θα παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Έχουμε τα συστατικά για το υψηλότερο επίπεδο. Θα είμαστε ταπεινοί. Το ρόστερ είναι σημαντικό και η δουλειά, η διαχείριση των κρίσεων, η υγεία. Αν έχουμε υγεία θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις», είπε αρχικά.
Για το αν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης: «Στα... χαρτιά ισχυρές ομάδες δεν παίξανε καλά. Όλες οι ομάδες πάνε στην κατεύθυνση να πάρουν περισσότερους παίκτες. Τα παιχνίδια θα είναι ακόμα περισσότερα. Φυσικά θέλεις βάθος και ταλέντο στον πάγκο. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντηση είναι πως θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας και πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά. Οι πρόεδροι πάντα είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε πως θα ταιριάξει στην ομάδα. Δεν θα πάρουμε επειδή πιέζουν τα social media».