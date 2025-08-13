Ομάδες

Ρογκαβόπουλος: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή τον σεβασμό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 13 Αυγούστου 2025, 12:57
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ρογκαβόπουλος: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή τον σεβασμό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού στο Club 1908 και μίλησε για τα όνειρά του με την νέα του ομάδα. 

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο «CLUB1908» για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ ξεχώρισε και τη σημασία του Παύλου Γιαννακόπουλου για τον σύλλογο.

Ο Έλληνας παίκτης έχει ήδη πιάσει δουλειά στο ΟΑΚΑ και μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας και είχε την ευκαιρία να παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού, μιλώντας για την πορεία του, τα όνειρά του, τους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Παύλο Γιαννακόπουλο. 

Μεταξύ άλλων είπε:

 «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή αυτόν τον σεβασμό, αυτή τη θέληση να ενταχθώ στην ομάδα, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού AKTOR. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό, μου παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία. Καλούμαι να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια ομάδα με ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Καλούμαι λοιπόν να ξεκινήσω από την αρχή και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να βοηθήσω την ομάδα».

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο Club 1908



