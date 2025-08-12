Ομάδες

Επίσημο: Στην Μπάγερν Μονάχου ο Γιοκουμπάιτις
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 13:44
EUROLEAGUE

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ένταξη του έμπειρου παίκτη στο δυναμικό της. 

 

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόκας Γιοκουμπάιτις μέχρι το 2028.

Στη Γερμανία και την ομάδα της Μπάγερν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λιθουανός παίκτης ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. 

Στο προηγούμενο διάστημα ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει την αποχώρηση του από τη Μακάμπι, η οποία επισημοποιήθηκε μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της Μπάγερν. Ο Γιοκουμπάιτις βρίσκεται στην προετοιμασία της Λιθουανίας για το Eurobasket, η οποία είναι στον δεύτερο όμιλο (Τάμπερε, Φινλανδία) μαζί με Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και Μαυροβούνιο.



