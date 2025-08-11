Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 11 Αυγούστου 2025, 12:27
EUROLEAGUE

Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και πλέον μετράει αντίστροφα για να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR και να γυρίσει και επίσημα σελίδα στην καριέρα του. 

Σε ρυθμούς... Ρισόν Χολμς κινούνται στον Παναθηναϊκό AKTOR μιας και ο Αμερικανός παίκτης έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού προχώρησε σε μία ακόμα εντυπωσιακή μετραφή από τον "μαγικό" κόσμο του ΝΒΑ, με τον Αμερικανό σέντερ να φοράει τη φανέλα του "τριφυλλιού" για να κάνει τη διαφορά με το... καλημέρα. 

Από την πρώτη στιγμή που ο Χολμς πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα κέρδισε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο της ομάδας και μοιάζει να έχει... στρωθεί στη δουλειά λίγο καιρό πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. 

Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media ο Χολμς ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσειςστο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» και δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες. 

 

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Δεν μπορεί να περιμένει για το πρώτο του κάρφωμα ο Ρισόν Χολμς

Δεν μπορεί να περιμένει για το πρώτο του κάρφωμα ο Ρισόν Χολμς
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ιατρικές εξετάσεις του Ρισόν Χολμς στο «ΥΓΕΙΑ»

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ιατρικές εξετάσεις του Ρισόν Χολμς στο «ΥΓΕΙΑ»

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Χρέη Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Τάκης Φύσσας
44 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Χρέη Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Τάκης Φύσσας
NBA
ΝΒΑ: Νέο συμβόλαιο για τον Τζο Μαζούλα στους Σέλτικς
47 λεπτά πριν ΝΒΑ: Νέο συμβόλαιο για τον Τζο Μαζούλα στους Σέλτικς
EUROLEAGUE
Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!
1 ώρα πριν Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!
BASKET LEAGUE
Επέστρεψε στον Άρη ο Μήτρου-Λονγκ
1 ώρα πριν Επέστρεψε στον Άρη ο Μήτρου-Λονγκ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved