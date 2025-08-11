Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και πλέον μετράει αντίστροφα για να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR και να γυρίσει και επίσημα σελίδα στην καριέρα του.

Σε ρυθμούς... Ρισόν Χολμς κινούνται στον Παναθηναϊκό AKTOR μιας και ο Αμερικανός παίκτης έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού προχώρησε σε μία ακόμα εντυπωσιακή μετραφή από τον "μαγικό" κόσμο του ΝΒΑ, με τον Αμερικανό σέντερ να φοράει τη φανέλα του "τριφυλλιού" για να κάνει τη διαφορά με το... καλημέρα.

Από την πρώτη στιγμή που ο Χολμς πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα κέρδισε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο της ομάδας και μοιάζει να έχει... στρωθεί στη δουλειά λίγο καιρό πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media ο Χολμς ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσειςστο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» και δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες.