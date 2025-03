Παναθηναϊκός AKTOR: Τα εντυπωσιακά «πράσινα» τελειώματα

«When the tough gets going the going gets tough» λέει η γνωστή παροιμία που χρησιμοποιείται κατά κόρον στον χώρο του μπάσκετ και η αλήθεια είναι πως και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού ταιριάζει… γάντι.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα τεράστιο διπλό στην χθεσινή του εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ουσιαστικά το κατάφερε με την εντυπωσιακή του επίδοση στην τελευταία περίοδο. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με 82-67 στο 32’ και κατάφερε με ένα 18-0 μα επιστρέψει και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 14-32, εξαφανίζοντας από προσώπου γης τους παίκτες του Όντεντ Κάτας.

Και η αλήθεια είναι πως αυτό δε συμβαίνει πρώτη φορά. Το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει… γκάζι στην τελευταία περίοδο των αγώνων του και να «καθαρίζει» τις αναμετρήσεις. Δείγμα του τεράστιου ταλέντου των παικτών του, των τεράστιων προσωπικοτήτων που έχει στα χέρια του ο Εργκίν Αταμάν. Των παικτών που γουστάρουν να έχουν στα χέρια τους την μπάλα όταν αυτή «καίει» και να κρίνουν τα αποτελέσματα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στα τελευταία 9 παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Euroleague, οι «πράσινοι» έχουν σκοράρει συνολικά 237 πόντους, που μεταφράζεται σε 26,3 πόντους μέσο όρο στα τελευταία 10 λεπτά κάθε παιχνιδιού. Ένας αριθμός τεράστιος που κάνει τη διαφορά, με τους παίκτες του Αταμάν να έχουν μέσο όρο «νίκης» στην τελευταία περίοδο τους 8 πόντους.

Σε αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 7-2, έχοντας ηττηθεί μόνο από την Αρμάνι στο Μιλάνο και από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τους διαιτητές όμως να είναι αυτοί που αποφάσισαν για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Τα σκορ του Παναθηναϊκού στα τελευταία 9 ματς και οι τελευταίες περίοδοι:

Μακάμπι – Παναθηναϊκός: 92-99 (14-32)

Παναθηναϊκός – Άλμπα: 91-81 (25-17)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 76-74 (14-24)

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: 85-70 (22-17)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: 93-96 (30-25)

Παναθηναϊκός – Εφές: 104-89 (29-16)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: 91-90 (30-26)

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: 87-75 (21-25)

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας: 89-76 (29-6)