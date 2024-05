Παναθηναϊκός AKTOR: O Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε συνέντευξη από τον Κώστα μετά τον πράσινο θρίαμβο!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυριάρχησε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, έπειτα από 13 χρόνια!

Την αναμέτρηση παρακολούθησε από κοντά κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος φυσικά έδωσε το «παρών» στην Uber Arena, για να παρακολουθήσει τον αδερφό του, Κώστα.

Ο νεαρός φόργουορντ, μάλιστα, πρωταγωνίστησε και σε ένα από τα highlights του αγώνα, καθώς έκοψε με εντυπωσιακό τρόπο τον Σκότι Ουίλμπεκιν.

Ο «Greek Freak» πανηγύρισε έντονα την τάπα του αδερφού του, ενώ μετά το τέλος του ημιτελικού ανέλαβε χρέη δημοσιογράφου για να του πάρει συνέντευξη.

Αναλυτικά όσα του απάντησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

«Η άμυνα μας ήταν εξαιρετική. Η Φενέρ είναι καλή επιθετική ομάδα τους κρατήσαμε στους 57 πόντους και νομίζω πως κάναμε καλή δουλειά»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, θέλαμε να πάμε στον τελικό και είμαστε έτοιμοι».

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θέλουμε τη νίκη και το τρόπαιο».

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final ? #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7