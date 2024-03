Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ναν έγινε «ένα» με τον κόσμο του «τριφυλλιού» - Video με την αποθέωση

Ο Αμερικανός γκαρντ «υπέγραψε» το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR, με το buzzer beater που πέτυχε.

Ο Ναν, μετά τη νίκη που φέρνει τους «πράσινους» «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση, πήγε, μαζί με τον Κώστα Σλούκα, στον κόσμο που βρέθηκε στην Segafredo Arena.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» αποθέωσαν τον Αμερικανό, ο οποίος είναι εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Εργκίν Αταμάν την τρέχουσα σεζόν.

Δείτε το video που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

BehindTheScenes: Moments after the big win in Bologna



Good morning