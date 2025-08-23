Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος, από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ο οποίος μπαίνει στη μάχη της νέας σεζόν της Super League, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08).
Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
Το Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις βράδυ του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς… Ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης», ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ το δεύτερο θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport2HD.
Αναλυτικά το σημερινό (23/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
|
11:05
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
11:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
Τζόνι Γουόκερ - Ζανγκ Μινγιάνγκ
|
13:05
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto-E World Championship 2025
|
Ουγγαρία (1ος Αγώνας)
|
13:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
|
14:30
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ
|
Premier League 2025/26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
DTM 2025
|
Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 1ος Αγώνας
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Τσάρλτον – Λέστερ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
14:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Αλ Νασρ - Αλ Αχλί
|
Saudi Super Cup 2025
|
15:30
|
ΕΡΤ2
|
Τουρκία – Ισπανία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
15:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 5HD
|
Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 4HD
|
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Μπέρνλι – Σάντερλαντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Μπόρνμουθ – Γουλβς
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto-E World Championship 2025
|
Ουγγαρία (2ος Αγώνας)
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Νόριτς – Μίντλεσμπρο
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
18:00
|
Novasports 1HD
|
Μαγιόρκα – Θέλτα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Φούσε Βερολίνου – Κίελο
|
German Super Cup 2025
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Άρσεναλ – Λιντς
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Τζένοα – Λέτσε
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Σασουόλο – Νάπολι
|
Serie A 2025-26
|
19:45
|
Novasports 4HD
|
PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν
|
Eredivisie 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Νασιονάλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Άρης - Βόλος ΝΠΣ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:30
|
Novasports 5HD
|
Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ατλάντα Ντριμ - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
|
WNBA Regular Season 2025
|
21:30
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Κλίβελαντ, Τελικός
|
21:30
|
Novasports 2HD
|
Σάλκε – Μπόχουμ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μίλαν – Κρεμονέζε
|
Serie A 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρόμα – Μπολόνια
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
22:30
|
Novasports 1HD
|
Λεβάντε – Μπαρτσελόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Μπενφίκα – Τοντέλα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο
|
UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20 2025
|
00:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (Τελικός)
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
03:30
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Μοντερέι, Τελικός
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ