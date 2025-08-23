Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου

INTIME SPORTS

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος, από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ο οποίος μπαίνει στη μάχη της νέας σεζόν της Super League, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Το Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις βράδυ του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς… Ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης», ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ το δεύτερο θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport2HD.

