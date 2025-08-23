Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου
INTIME SPORTS
Onsports team 23 Αυγούστου 2025, 10:10
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08): Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη μάχη του τίτλου

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος, από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ο οποίος μπαίνει στη μάχη της νέας σεζόν της Super League, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/08).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Το Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR είναι προγραμματισμένο για τις βράδυ του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα δύο ματς… Ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης», ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ το δεύτερο θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport2HD.

Αναλυτικά το σημερινό (23/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:05

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

Τζόνι Γουόκερ - Ζανγκ Μινγιάνγκ

13:05

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Ουγγαρία (1ος Αγώνας)

13:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 7 HD

DTM 2025

Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 1ος Αγώνας

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Τσάρλτον – Λέστερ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Νασρ - Αλ Αχλί

Saudi Super Cup 2025

15:30

ΕΡΤ2

Τουρκία – Ισπανία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:30

Novasports Extra 1

Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Μπέρνλι – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Μπόρνμουθ – Γουλβς

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Ουγγαρία (2ος Αγώνας)

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Νόριτς – Μίντλεσμπρο

Sky Bet EFL Championship 2025-26

18:00

Novasports 1HD

Μαγιόρκα – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Φούσε Βερολίνου – Κίελο

German Super Cup 2025

19:30

Novasports Premier League

Άρσεναλ – Λιντς

Premier League 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ

Bundesliga 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Τζένοα – Λέτσε

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Νάπολι

Serie A 2025-26

19:45

Novasports 4HD

PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν

Eredivisie 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Νασιονάλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Άρης - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports 5HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ατλάντα Ντριμ - Νιου Γιορκ Λίμπερτι

WNBA Regular Season 2025

21:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Κλίβελαντ, Τελικός

21:30

Novasports 2HD

Σάλκε – Μπόχουμ

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Μίλαν – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρόμα – Μπολόνια

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

22:30

Novasports 1HD

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Μπενφίκα – Τοντέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο

UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20 2025

00:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (Τελικός)

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Μοντερέι, Τελικός

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


