Euroleague, Βίρτους - Παναθηναϊκός AKTOR 79-81: Ο Ναν υπέγραψε με buzzer beater το «θρίλερ»!

Το «τριφύλλι» ζορίστηκε, αγχώθηκε, αλλά στο τέλος έμεινε όρθιο στην «καυτή» Segafredo Arena.

Ο Κώστας Σλούκας με ηγετική εμφάνιση κράτησε «όρθια» την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κι ο Κέντρικ Ναν με καλάθι στην εκπνοή υπέγραψε το σπουδαίο «διπλό».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κρατάει πλέον σφιχτά στα χέρια του τη δεύτερη θέση της regular season. Για την ακρίβεια στους «πράσινους» αρκεί το «2 στα 2» κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου (εκτός) και Άλμπα Βερολίνου (εντός), για να «σφραγίσει» το καλύτερο δυνατό ζευγάρωμα στα playoffs.

KENDRICK NUNN WINS IT FOR @paobcgr in BOLOGNA ?#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/6Rjxd5csgQ