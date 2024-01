Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ματίας Λεσόρ είναι ο κορυφαίος finisher της Euroleague κοντά στο καλάθι!

Η Euroleague δημοσιοποίησε τη συγκεκριμένη λίστα, με τον ψηλό του Παναθηναϊκού AKTOR να βρίσκεται στην κορυφή.

Ο Λεσόρ έχει σκοράρει 194 πόντους κοντά στο καλάθι, με το 32% να προέρχονται από καρφώματα. Το ποσοστό ευστοχίας του φτάνει το 72%, ενώ σε 12 περιπτώσεις κέρδισε και το φάουλ.

Ο Γάλλος είναι αρκετά πιο μπροστά από τον δεύτερο, Τόρνικε Σενγκέλια της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος μετράει 164 πόντους με 66% ποσοστό ευστοχίας. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Τσίμα Μονέκε της Μπασκόνια, ο οποίος έχει 149 πόντους με 65% ευστοχία.

Ο Λεσόρ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού AKTOR το περασμένο καλοκαίρι, με τον παίκτη να δικαιώνει την επιμονή των ανθρώπων του «τριφυλλιού» να τον ντύσουν στα «πράσινα».

