Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου

Τριετές συμβόλαιο με το Περιστέρι υπέγραψαν οι Νίκος Τζιάλλας και Δημήτρης Παπαγεωργίου, οι οποίοι προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της ακαδημίας του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου τριετούς διάρκειας με τους αθλητές Νίκο Τζιάλλα και Δημήτρη Παπαγεωργίου, που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της ακαδημίας του Συλλόγου, η οποία προσφέρει τα εχέγγυα για μια καριέρα επιπέδου Stoiximan GBL.

Η «κυανοκίτρινη» οικογένεια πιστή στις αρχές της συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες, εμπειρίες και νέες προκλήσεις στους νεαρούς αθλητές της, με στόχο την καταξίωση τους, αλλά και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει αναφορά στη νεολαία της πόλης μας».