Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου
Οnsports team 14 Αυγούστου 2025, 15:32
BASKET LEAGUE

Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου

Τριετές συμβόλαιο με το Περιστέρι υπέγραψαν οι Νίκος Τζιάλλας και Δημήτρης Παπαγεωργίου, οι οποίοι προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της ακαδημίας του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου τριετούς διάρκειας με τους αθλητές Νίκο Τζιάλλα και Δημήτρη Παπαγεωργίου, που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία της ακαδημίας του Συλλόγου, η οποία προσφέρει τα εχέγγυα για μια καριέρα επιπέδου Stoiximan GBL.

Η «κυανοκίτρινη» οικογένεια πιστή στις αρχές της συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες, εμπειρίες και νέες προκλήσεις στους νεαρούς αθλητές της, με στόχο την καταξίωση τους, αλλά και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει αναφορά στη νεολαία της πόλης μας».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν αφήνουμε τον παίκτη»
21 λεπτά πριν Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως δεν αφήνουμε τον παίκτη»
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα
1 ώρα πριν ΑΕΚ: «Κόπηκε» στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους, διάθεση να περιμένει έχει η «Ένωση» - Όλα τα δεδομένα
BASKET LEAGUE
Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου
2 ώρες πριν Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι για τους Τζιάλλα-Παπαγεωργίου
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σίλβα: «Να παλέψουμε για το τρόπαιο του BCL»
2 ώρες πριν Σίλβα: «Να παλέψουμε για το τρόπαιο του BCL»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved