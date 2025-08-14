Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση
Onsports Team 14 Αυγούστου 2025, 17:34
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση

Ο Αργεντινός συμφώνησε και υπέγραψε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως ο Έρικ Λαμέλα δεν είναι στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Αργεντινός αναμενόταν να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, κάτι που τελικά έγινε πράξη. Όπως ενημέρωσε η Ένωση, ο ποδοσφαιριστής οριστικοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τους «κιτρινόμαυρους».

Αυτό έγινε πηγαίνοντας στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου και συμφώνησε για την υπογραφή διακοπής συμβολαίου. Υπέγραψε τη συγκεκριμένη συμφωνία και έτσι δεν είναι πλέον παίκτης της Ένωσης.

O Λαμέλα αγωνίστηκε για ένα χρόνο στην ΑΕΚ, μετρώντας 31 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ.

 



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Στη Λέγκια ο Σιμάνσκι – «Κατάθεση ψυχής που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει»
7 λεπτά πριν ΑΕΚ: Στη Λέγκια ο Σιμάνσκι – «Κατάθεση ψυχής που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει»
EUROPA LEAGUE
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση
12 λεπτά πριν Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση
SUPER LEAGUE
To BBC αποκαλύπτει ενδιαφέρον της Λιντς για τον Φώτη Ιωαννίδη
1 ώρα πριν To BBC αποκαλύπτει ενδιαφέρον της Λιντς για τον Φώτη Ιωαννίδη
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Οριστικά τέλος ο Έρικ Λαμέλα από την Ένωση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved