Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out ο αγώνας με τον Ερυθρό Αστέρα - Γλίτωσε τα χειρότερα ο Λεσόρ

Ο Γάλλος σέντερ είχε σφοδρή πτώση στο παρκέ, έπειτα από σκληρό φάουλ του Πόιθρες, στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Λεσόρ υποβλήθηκε σε εξετάσεις το πρωί του Σαββάτου (23/12), τα αποτελέσματα των οποίων ήταν «καθαρά». Επί της ουσίας, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πειραχτεί κάποιο οστό και δεν θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού AKTOR, πάντως, εξακολουθεί να πονάει κι ως εκ τούτου θα μείνει εκτός εξάδας ξένων, για την αναμέτρηση της Κυριακής (24/12) με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Η συμμετοχή του στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (28/12) με τον Ερυθρό Αστέρα είναι προς το παρόν αμφίβολη, αλλά τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε ότι το τελευταίο ματς για το 2023, θα γίνει σε κατάμεστο ΟΑΚΑ, καθώς ανακοινώθηκε sold out.

