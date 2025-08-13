Εθνική: Στην... αποστολή ο Γιάννης αλλά δεν παίζει ούτε με Μαυροβούνιο

Οnsports Τeam

Οι παλινωδίες της ΕΟΚ συνεχίζονται με την Εθνική ομάδα να ετοιμάζεται για το φιλικό με το Μαυροβούνιο και τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει μαζί στην αποστολή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά να μη μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.

Οι παλινωδίες της ΕΟΚ δεν έχουν... τέλος και φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τόσο την Εθνική ομάδα όσο και τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ αν και βρίσκεται εδώ και καιρό στη χώρα μας έχοντας θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της Εθνικής ομάδας είναι σαν να μην... υπάρχει, μιας και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απατιούνται αναφορικά με την ασφάλισή του έτσι ώστε να έχει δικαίωμα να παίζει και να προπονείται με την Εθνική.

Ότι ακιρβώς γίνεται, για παράδειγμα, με τους Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς.

Και ο... τραγέλαφος συνεχίζεται με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς με το Μαυροβούνιο, να παίρνει μαζί του τον παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά για τα... μάτια του κόσμου, μιας και δε μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για τη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει σήμερα η Εθνική Ανδρών, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arean.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόραεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση».