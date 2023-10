EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την αντεπίθεσή του κόντρα στην Μπασκόνια - Η ώρα και το κανάλι

Να αφήσει πίσω του τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και τις δύο ήττες κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση του ΟΑΚΑ καλείται απόψε (21:15) ο Πααθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Μπασκόνια, η οποία με τη σειρά της είναι σε «κακό φεγγάρι» και μετράει τρείς ήττες σε τέσσερις αγωνιστικές.

Ο Τούρκος προπονητής σε δηλώσεις του πριν τον αγώνα ζήτησε από τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο και να δημιουργήσει μια όμορφη ατμόσφαιρα. Δεν υπολογίζει στον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, ενώ αμφίβολος είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος δεν προπονήθηκε το προηγούμενο διήμερο λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

