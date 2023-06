Παναθηναϊκός: Το «αντίο» της Παρτιζάν στον Λεσόρ | Οι καλύτερες στιγμές του στην Ευρωλίγκα (video)

Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε το απόγευμα της Τρίτης (27/06) τη δεύτερη μεταγραφική του «βόμβα», καθώς μετά την απόκτηση του Λούκας Βιλντόζα, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην Παρτιζάν, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Σερβίας και οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου τον αποχαιρέτισαν μ’ ένα μήνυμά τους στα social media.

«Ευχαριστούμε για όλα, θα παραμείνεις για πάντα ένα κομμάτι της "ασπρόμαυρης" οικογένειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο «τιτίβισμα» της σερβικής ομάδας για το νέο άσο του «τριφυλλιού».

.@ThiasLsf thanks for everything! You will forever remain a part of the black-white family!????



Matijas hvala za sve! Zauvek ćeš ostati deo crno-bele porodice!????#KKPartizan pic.twitter.com/ZkSWrakH0t