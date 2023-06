Παναθηναϊκός: Πρώτη μεταγραφή ο Κώστας Αντετοκούνμπο | Ανακοινώθηκε επίσημα! (video)

Άμεσα ξεκίνησε ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για την επόμενη… μέρα στην ομάδα, μια και μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του Εργκίν Αταμάν στην τεχνική ηγεσία, σειρά… πήραν οι μεταγραφές.

Μάλιστα, η πρώτη κίνηση των «πράσινων» είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών, αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα, έχει ύψος 2.08μ. και αγωνίζεται στη θέση «5».

Αφού ο μεγαλύτερος αδελφός του o Γιάννης, επιλέχθηκε από τους Bucks, στο NBA Draft 2013, ο Κώστας, μαζί με τους γονείς του και τον μικρότερο αδελφό του, Αλέξη, μετακόμισε στις ΗΠΑ. Παρακολούθησε το λύκειο Dominican High School και ως δευτεροετής οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πολιτειακού πρωταθλήματος.

Έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο University of Dayton και τη σεζόν 2017-18 είχε κατά μέσο όρο 5.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.1 κόψιμο ανά αγώνα.

Επιλέχθηκε στην 60η θέση του NBA Draft του 2018 από τους Philadelphia 76ers και ακολούθως δόθηκε ως ανταλλαγή στους Dallas Mavericks αγωνιζόμενος και στη θυγατρική τους ομάδα, τους Texas Legends. Το 2019 «μετακόμισε» στους Los Angeles Lakers και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα (2020). Παράλληλα, αγωνίστηκε και στη θυγατρική τους ομάδα, τους South Bay Lakers και σε 38 παιχνίδια αναδείχθηκε 5ος σκόρερ (14.1π.), τρίτος ριμπάουντερ (7.8ρ.) και πρώτος μπλοκέρ (1.3) της ομάδας. Παρέμεινε στους Lakers και την επόμενη σεζόν (2020-2021) μοιράζοντας τη χρονιά μεταξύ NBA και G League.

Τον Ιούλιο του 2021 υπέγραψε στη LDLC ASVEL με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας και αγωνίστηκε στη Euroleague, όπου σε 26 αγώνες μέτρησε 5.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στις 14 Οκτωβρίου 2022, ανακοινώθηκε από τους Chicago Bulls και αγωνίστηκε στη θυγατρική τους ομάδα, τους Windy City Bulls μετρώντας 11.7 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 1.3 μπλοκ στην G-League, σε 12 συμμετοχές.

Τον Δεκέμβριο του 2002 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Fenerbahce Beko. Στην Ευρωλίγκα είχε 14 συμμετοχές με 2.7 πόντους (14/17 δίποντα, 10/17 βολές) κατά μέσο όρο. Στο τουρκικό πρωτάθλημα, είχε τρεις συμμετοχές με 7.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε με την Εθνική Νέων και στη Β κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 του 2016 και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο.

Επιλέχθηκε στην προεπιλογή της Εθνικής Ελλάδος Ανδρών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, συμμετείχε στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά και αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ 2022 με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα».

