Παναθηναϊκός: Εποχή… Εργκίν Αταμάν και επίσημα! (vid)

Στην επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Τούρκο προπονητή προχώρησε την Τρίτη (20/06) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον πρώην, πλέον, τεχνικό της Αναντολού Εφές.

Ο Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε την θητεία του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης, καθώς πριν από μερικές ημέρες κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας, ενώ επί των ημερών του, οι Τούρκοι κατέκτησαν δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο απολογισμός στην γειτονική χώρα ήταν τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Την Τρίτη (20/06) ο Εργκίν Αταμάν έφτασε στην Αθήνα, ούτως ώστε να επισημοποιηθεί η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και λίγη ώρα αργότερα, η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το deal μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Εργκίν Αταμάν για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1966 στην Κωνσταντινούπολη. Το 1989 ξεκίνησε παράλληλα με την αθλητική του πορεία και τα πρώτα του προπονητικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Eczacıbası και της Efes Pilsen. Το 1991 εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο της Efes ως βοηθός προπονητή.

Το 1996 σε ηλικία 30 ετών ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας την ανδρική ομάδα της Turk Telekom με την οποία κατέκτησε το President Cup της Τουρκίας το 1997. Στο EuroBasket της Ισπανίας το 1997 ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ερκουμέντ Σουντέρ στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας.

Τη σεζόν 1998-1999 μετακόμισε στις ΗΠΑ ως μέλος του σταφ του Stanford University.

Το 1999 συμφώνησε με την Pınar Karsıyaka πριν κάνει το… άλμα για την Anadolu Efes όπου και παράμεινε ως το 2001 κατακτώντας μαζί της το Turkish President Cup του 2000.

Η επόμενη διετία τον βρήκε στην ιταλική Montepaschi Siena με την οποία κατέκτησε το Saporta Cup το 2002. Τον Δεκέμβριο του 2003 ανέλαβε τα ηνία της Ulker (νυν Fenerbahce Beko) όπου και παρέμεινε ως τον Μάρτιο του 2006, κερδίζοντας μαζί της δύο Κύπελλα Τουρκίας.

Την επόμενη σεζόν επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Fortitudo Bologna, ενώ το 2007 ανέλαβε την Besiktas. Το 2008 επανήλθε στην Efes Pilsen όπου και παρέμεινε ως το 2010 κατακτώντας μαζί της το Πρωτάθλημα Τουρκίας το 2009.

Την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 ανέλαβε εκ νέου Besiktas και πέτυχε το τρεμπλ πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Τουρκίας αλλά και του FIBA EuroChallenge. Από το 2012 έως το 2017 βρέθηκε στον πάγκο της Galatasaray και κέρδισε μαζί της ένα Πρωτάθλημα (2013) καθώς και ένα τρόπαιο EuroCup (2016).

Τον Δεκέμβριο του 2017 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Anadolu Efes και έμελλε να γίνει ο προπονητής που της άλλαξε την ιστορία.

Το 2018 κατέκτησε το Κύπελλο και την επόμενη σεζόν (2018-2019) πήρε το Πρωτάθλημα και έφτασε μαζί της ως τον τελικό της Euroleague, όπου η ομάδα του ηττήθηκε από την CSKA Moscow.

Την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, που διακόπηκε λόγω covid-19, η Anadolu Efes ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague και θεωρούταν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτησή της. Η προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν ανταμείφθηκε τα δύο επόμενα χρόνια όπου κέρδισε back to back το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague (2021 και 2022). Μάλιστα, το 2021 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Euroleague.

Με την Anadolu Efes κατέκτησε επίσης το Πρωτάθλημα Τουρκίας το 2021 και το 2023 καθώς και το Κύπελλο το 2022.

Συνοπτικά τα επιτεύγματά του ως head coach:

Αταμάν: «Να επανέλθουμε στα χρόνια των επιτυχιών»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Παναθηναϊκού ο κ. Αταμάν μίλησε στο paobc μέσα από το ΟΑΚΑ: «Μου αρέσει το πράσινο, το πράσινο και το άσπρο είναι όμορφα χρώματα. Σίγουρα τα συναισθήματά μου εδώ, ως προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι υπέροχα. Έχω βρεθεί αρκετές φορές στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος, αλλά τώρα όλοι μαζί είμαστε έτοιμοι έχοντας μεγάλους στόχους», τονισε.

Όσο για το αν αισθάνεται αισιόδοξος για το νέο του εγχείρημα ήταν ξεκάθαρος: «Φυσικά και είμαι αισιόδοξος. Αλλιώς γιατί να είμαι εδώ; Το ΟΑΚΑ είναι ένας μέρος με πολλούς τίτλους και αναμνήσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και τώρα είναι η στιγμή να επιστρέψει στα χρόνια των επιτυχιών. Αυτή η αρένα θα είναι γεμάτη και μαζί με τον κ. Γιαννακόπουλο και όλο το επιτελείο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ομάδα που θα παλεύει για τα πάντα. Μου αρέσει η Αθήνα, όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά δεν είμαι εδώ για διακοπές. Είμαι ένας προπονητής-νικητής και με εξαίρεση αυτή τη χρονιά, τις προηγούμενες τέσσερις σεζόν είχα μεγάλες επιτυχίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και τώρα αισιοδοξώ πως θα τις επαναλάβω στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Είμαι βέβαιος πως όλοι οι φίλαθλοί μας θα το ευχαριστηθούν και είμαι επίσης βέβαιος πως οι αντίπαλοί μας θα έχουν κάποια προβλήματα».

Τέλος, σε ερώτηση για το πως περιμένει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, είπε: «Είμαι βέβαιος πως θα είναι γεμάτο. Δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχουμε ένα μεγάλο και ισχυρό ρόστερ. Βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο και εργαζόμαστε με όλο το επιτελείο και με την μεγάλη υποστήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ώστε να δημιουργήσουμε μια ομάδα νικήτρια, να δημιουργήσουμε μια εξαιρετική ομάδα. Η ενέργεια του κόσμου θα μας προσφέρει σπουδαία συναισθήματα. Μου αρέσει το γεμάτο γήπεδο, μου αρέσει η σπουδαία ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι μόνος μου, κανένας δεν μπορεί μόνος του. Χρειαζόμαστε δίπλα μας τον κόσμο μας να το ευχαριστηθεί».

Let’s make it official ? ☘️



Panathinaikos BC announces the two-year agreement with Coach Ergin Ataman!#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/jvCKGOuI5z