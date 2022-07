Αρμάνι: Και επίσημα παρελθόν ο Ροντρίγκεθ

? L'Olimpia Milano ringrazia Sergio Rodriguez: Suerte Chacho, Milano resta tua ➡ https://t.co/mzEZYT9Rzo



? Milano is thankful to Chacho Rodriguez: He paved the way for more great players to come ➡ https://t.co/rV488Pk9Pu



?❤#insieme #ThankYou #Chacho @SergioRodriguez pic.twitter.com/s7oERKlEEe