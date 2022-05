Euroleague: MVP της χρονιάς ο Μίροτιτς (video)

Κορυφαίος παίκτης της φετινής σεζόν στη Euroleague, αναδείχθηκε ο Νίκολα Μίροτιτς.

Στην τελετή που έλαβε χώρα, στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Final Four που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Σερβίας, ο 31χρονος φόργουορντ παρέλαβε το βραβείο από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τη φετινή σεζόν είχε 16.6 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά μέσο όρο, μαζί με 65.6% στα σουτ εντός πεδιάς, 45.5% στα τρίποντα και 87.5% ποσοστό ευστοχίας στις ελεύθερες βολές.

The 2021-22 MVP of the Season is Nikola Mirotic ?



An outstanding season for the @FCBbasket man ? pic.twitter.com/eWs7p0kuma