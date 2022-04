Ζαλγκίρις: «Έδεσε» Λεκαβίτσιους και Ουλανόβας

Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού θα παραμείνει στο Κάουνας μέχρι το 2025, ενώ το νέο συμβόλαιο του Ουλανόβας θα τον κρατήσει στη Ζαλγκίρις ως το 2024.

Ο Λεκαβίτσιους έχει 10.2 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά μέσο όρο στη φετινή Ευρωλίγκα, με τον Ουλανόβας να έχει 8.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.

Zalgiris’ cornerstones stay in place! ?? Edgaras Ulanovas inks a new two-year deal, while Lukas Lekavicius will stay in Kaunas for at least three more years! ✍️



