Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 59-62: Γλυκός θρίαμβος στην Πόλη σε μια πικρή χρονιά (photos)

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να κλείσει τη χειρότερη ευρωπαϊκή χρονιά της ιστορίας του με ψηλά το κεφάλι και αποφεύγοντας την τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά και να πάρει ψυχολογία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παρότι προερχόταν από μια κακή εμφάνιση στο Βερολίνο και δεν είχε στη διάθεσή της τον ποιοτικότερο παίκτη της, τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ενώ έχασε και τον Σαντ Ρος από το πρώτο ημίχρονο με τραυματισμό, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη έδειξε καλό πρόσωπο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στα τελευταία λεπτά και τα κατάφερε!

Με κορυφαίους τους Γιώργο Παπαγιάννη (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 4 τάπες, 3 κλεψίματα) και Ιωάννη Παπαπέτρου (21 πόντοι, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ), αλλά και άνθρωπο της τελευταίας στιγμής τον Ντάριλ Μέικον, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο καλάθι στην εκπνοή, ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη στην Πόλη και τερμάτισε πάνω από Ζαλγκίρις και Βιλερμπάν.

.@_dmacon4 wins it for @paobcgr???



What a way to end the season! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zSiUdGkYYT