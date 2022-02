ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Βόμβα» με Κέβιν Πάνγκος

Παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι και επίσημα από το πρωί της Τετάρτης 23/02, ο Κέβιν Πάνγκος.

Ο Καναδός πόιντ γκαρντ επιστρέφει στην Euroleague, για λογαριασμό της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, μετά την ευκαιρία που πήρε, αλλά δεν αξιοποίησε ο ίδιος στο NBA και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Έτσι, αφού έμεινε ελεύθερος από τους «Καβς» έφτασε γρήγορα σε συμφωνία με την ΤΣΣΚΑ, υπογράφοντας συμβόλαιο 2,5 ετών στους Μοσχοβίτες.

Η απόκτηση του Πάνγκος -μοιάζει να- είναι το ιδανικό κομμάτι στο... παζλ του Ιτούδη, με απόλυτο στόχο την τρίτη Euroleague του Έλληνα προπονητή με τους Ρώσους.

