«Λατρεύω το πόσο αγαπάει τη χώρα του»: Ο Πάου Γκασόλ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
EUROKINISSI
Οnsports team 19 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
EUROBASKET

«Λατρεύω το πόσο αγαπάει τη χώρα του»: Ο Πάου Γκασόλ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Πάου Γκασόλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την αγάπη που έχει για την Ελλάδα.

Ο «Greek Freak» ήταν ο ηγέτης της Εθνικής, η οποία επέστρεψε στα μετάλλια, μετά από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πρόσφατα ότι το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο στο Eurobasket 2025 είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα του.

Ο Πάου Γκασόλ, ο οποίος είχε συγχαρεί μέσω των social media τον Γιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «NBA Today» του ΝΒΑ TV αναφέρθηκε ξανά στον Αντετοκούνμπο.

Ο Ισπανός θρύλος, αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη που τρέφει ο «σταρ» των Μπακς για την Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Λατρεύω το συναίσθημά του. Λατρεύω το πόσο πολύ αγαπάει την χώρα του. Την περηφάνια του. Την αφοσίωση και τη δέσμευση που έχει στην Εθνική ομάδα του. Είναι κάτι το ξεχωριστό, να παίζεις για την χώρα σου. Κάτι ξεχωριστό να εκπροσωπείς την χώρα σου, τους ανθρώπους σου, τους οπαδούς. Οπουδήποτε και αν πηγαίνεις, αλλά ειδικά όταν παίζεις με την εθνική ομάδα σου».



