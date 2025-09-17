Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο
Με ένα εκπληκτικό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών η FIBA παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής στο EuroBasket 2025.
H FIBA δημιούργησε ένα video εννιά λεπτών για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας πως οδήγησε την Εθνική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η FIBA και το εκπληκτικό video:
«Ο Greek Freak έβαλε την Ελλάδα ξανά στο βάθρο!
Δείτε πλήρη highlights διάρκειας 9 λεπτών της ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025.
Τα νούμερα του Γιάννη στη διοργάνωση: 27.3 πόντοι με 68.5% στα σουτ εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ».
The Greek Freak put Greece back on the podium! ??— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025
Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.
? 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU