Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο
Οnsports Τeam 17 Σεπτεμβρίου 2025, 11:59
EUROBASKET

Video - αποθέωση της FIBA για Αντετοκούνμπο

Με ένα εκπληκτικό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών η FIBA παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής στο EuroBasket 2025. 

H FIBA δημιούργησε ένα video εννιά λεπτών για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας πως οδήγησε την Εθνική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η FIBA και το εκπληκτικό video:

«Ο Greek Freak έβαλε την Ελλάδα ξανά στο βάθρο!

 Δείτε πλήρη highlights διάρκειας 9 λεπτών της ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025.
 
Τα νούμερα του Γιάννη στη διοργάνωση: 27.3 πόντοι με 68.5% στα σουτ εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ».
 


