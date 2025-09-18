Ομάδες

Η ανάρτηση της Μαρίας Χατζηπαρασίδου για τον Βασίλη Τολιόπουλο: «Μπαμπά είσαι σπουδαίος»
Οnsports Τeam 18 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
EUROBASKET

Η ανάρτηση της Μαρίας Χατζηπαρασίδου για τον Βασίλη Τολιόπουλο: «Μπαμπά είσαι σπουδαίος»

Η σύζυγος του Βασίλη Τολιόπουλου, Μαρία Χατζηπαρασίδου μαζί με τον δύο μηνών γιο τους, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια της για τα κατορθώματα του διεθνή παίκτη. 

Με μια ανάρτηση από φωτογραφίες της ίδιας, του Βασίλη Τολιόπουλου και του παιδιού τους, γιόρτασε η Μαρία Χατζηπαρασίδου την επιτυχία του συζύγου της και γκαρντ της Εθνικής Μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Η σύζυγος του δειθνή παίκτη δεν έρκυψε την υπερηφάνεια της για τα κατορθώματα του Βασίλη Τολιόπουλου με την φανέλα της Εθνικής, με τη λεζάντα της ανάρτησης να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μπαμπά είσαι σπουδαίος». 



