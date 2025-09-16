Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κυριαρχική παρουσία του στο Eurobasket 2025 σε ένα βίντεο!

EUROKINISSI

Η FIBA παρουσίασε ένα βίντεο 9 λεπτών με τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025.

Μετά από 16 χρόνια η Εθνική Ομάδα μπάσκετ κατάφερε να φτάσει σε ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, κατακτώντας το χάλκινο, καθώς επικράτησε με 90-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μπροστάρης της ελληνικής ομάδας, κερδίζοντας μια θέση στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Η FIBA με ένα εντυπωσιακό βίντεο 9 λεπτών αποθέωσε τον Γιάννη, ο οποίος μέτρησε 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 τάπες.