Μπογκντάνοβιτς για Εθνική: «Κάποιες φορές λάμπει σαν χρυσό, συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας»

AP

Onsports team

Ο Σέρβος NBAερ χάρηκε με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket και έδωσε τα συγχαρητήρια του μέσα από τα social media

Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στο βάθρο του Eurobasket, καθώς κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση στην διοργάνωση επικρατώντας με 92-89 της Φινλανδίας.

Αμέσως μετά την κατάκτηση του μεταλλίου, ο Σέρβος NBAερ, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, έδωσε τα συγχαρητήρια του στην Εθνική μας ομάδα μετά από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, μέσα από τα social media.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε νωρίς από τη διοργάνωση λόγω προβλήματος τραυματισμού, έκανε ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας συνεχάρη την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για το ιστορικό μετάλλιο.

Τα συγχαρητήρια του Μπογκντάνοβιτς στην Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο: