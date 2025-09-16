Ομάδες

Πρώτη η ΕΡΤ1: Ο συγκλονιστικός αγώνας της Εθνικής που οδήγησε στο χάλκινο μετάλλιο έφτασε έως 69.7%
Onsports team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 07:47
Με πολύ υψηλή τηλεθέαση υποστήριξαν τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας επί της Φινλανδίας οι τηλεθεατές.

Η συγκλονιστική προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.

Στους άνδρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%.  Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.

Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον Τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο αγώνας Γερμανία-Τουρκία που μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1 από τη Ρίγα της Λετονίας, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%. Στο ανδρικό κοινό18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού άγγιξε το 46,5%.

Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας με 23% στο σύνολο και 22,7% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές της ΕΡΤ1. Η post game εκπομπή, που μεταδόθηκε μετά από τον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5% και στο δυναμικό κοινό 22%. Η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,6% στο σύνολο, ενώ στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε το 29%.



