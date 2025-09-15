Ομάδες

Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή
Onsports Team 15 Σεπτεμβρίου 2025, 00:04
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή

Κοντράστ συναισθημάτων στη Riga Arena για Γερμανούς και Τούρκους, με πανηγύρια για τους νικητές και δάκρυα για τους ηττημένους.

Ο τελικός ήταν πραγματικό ντέρμπι. Το Eurobasket ολοκληρώθηκε με εκπληκτικό παιχνίδι στη Riga Arena. Το οποίο άφησε ξεχωριστά συναισθήματα στις δύο πλευρές. Η απόλυτη ευτυχία για τους πρωταθλητές Ευρώπης, Γερμανούς, πίκρα για τους χαμένους Τούρκους, που έχασαν μεγάλη ευκαιρία.

Οι Γερμανοί έστησαν πάρτι με κεντρικό πρόσωπο τον Σρέντερ. Τον οποίο έβαλαν σε αυτό το ρόλο οι συμπαίκτες του. Ήταν κι αυτός που πήρε το τρόπαιο στα χέρια του και το ύψωσε, «σφραγίζοντας» τη δεύτερη κατάκτηση των Γερμανών (η πρώτη το 1993).

4800378.jpg

Από την άλλη, οι Τούρκοι πήραν το ασημένιο μετάλλιο επαναλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους. Τα δάκρυα ήταν πολλά, ειδικά για τον Σενγκούν ο οποίος περίμενε το χρυσό προφανώς. Οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον παρηγορήσουν, όμως όλοι οι Τούρκοι στην απονομή δεν έδειχναν χαρούμενοι παρά τη δεδομένη επιτυχία τους.

4800382.jpg

 



