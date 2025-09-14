Ελλάδα – Φινλανδία: Χόρεψαν συρτάκι και φόρεσαν τα μετάλλια τους οι διεθνείς!
Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ του μικρού τελικού κόντρα στη Φινλανδία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
16 χρόνια ήταν πολλά! Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας το έκτο μετάλλιο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη «έθαψαν» τη μεγάλη απογοήτευση που έφερε η «βαριά» ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και για 38 λεπτά είχαν τον πλήρη έλεγχο του μικρού τελικού.
Στο τέλος, όμως, χρειάστηκε να μας... βγει η ψυχή, ώστε να μην πετύχουν οι Φινλανδοί μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης.
Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν από τους παίκτες που έζησαν έντονα τις τελευταίες στιγμές του μικρού τελικού και με τη λήξη του αγώνα βούρκωσε μέσα στο -παρκέ.
