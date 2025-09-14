Ομάδες

Eurobasket 2025: Η Μαράια… τρελάθηκε με το καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Βίντεο
Onsports Team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00
EUROBASKET

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί από τη σύντροφο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αγώνα της Ελλάδας ενάντια στη Φινλανδία, για το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025

Η ένταση του μικρού τελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φινλανδία στη Ρίγα για το Ευρωμπάσκετ 2025 κορυφώθηκε με το καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ξεσήκωσε το κοινό στη Riga Arena.

Στις εξέδρες, η σύζυγος του «αστέρα» των Μιλγουόκι Μπακς, Μαράια, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, κρατώντας τους δύο γιους τους (Μάβερικ και Λίαμ) και δείχνοντας με τον δικό της τρόπο τη στήριξη στον “Greek Freak” και την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης» για το χάλκινο μετάλλιο.



