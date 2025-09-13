Ομάδες

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»
Onsports Team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 13:27
EUROBASKET

Μεγάλος παίκτης εντός των τεσσάρων γραμμών ο Τούρκος άσος, μικροπρεπής έξω από αυτό

Η Τουρκία επικράτησε πανηγυρικά της Ελλάδας, κατακτώντας μια νίκη με συντριπτικό σκορ 94-68 στο Eurobasket 2025.

Στο παρκέ δεν υπήρχε ανταγωνισμός, με την ελληνική ομάδα να μην καταφέρνει να ακολουθήσει τον ρυθμό των Τούρκων. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί του Αλπερέν Σενγκούν επισκιάζουν σε μεγάλο βαθμό την αθλητική επιτυχία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς επέλεξε να γιορτάσει την πρόκριση στον τελικό με αναρτήσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Σε μία από αυτές, χρησιμοποίησε επεξεργασμένη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με τους συμπαίκτες του μαζί με τον Κεμάλ Ατατούρκ, προσωπικότητα υπεύθυνη για τον θάνατο χιλιάδων Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

5919996373653113725.jpg

Δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς σε δεύτερη ανάρτηση έκανε ακατάλληλους υπαινιγμούς σχετικά με τη Μικρασιατική Καταστροφή, γράφοντας: «Δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» συνοδεύοντας το μήνυμα με emoji κύματα και την τουρκική σημαία. Οι ενέργειές του προκάλεσαν οργή εκατοντάδων Ελλήνων, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στα social media. Οι αναρτήσεις χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως ακατάλληλες, άστοχες και προσβλητικές, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει.

5919996373653113732.jpg



