Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»
Onsports Team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 23:15
EUROBASKET

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

Ο προπονητής της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού AKTOR, στάθηκε στο μέγεθος της νίκης της ομάδας του, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα είναι ανώτερη από τη Γερμανία που θα αντιμετωπίσουν στον τελικό.

Ξεχωριστές δηλώσεις από τον Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας που όπως αποδείχθηκε προετοίμασε ιδανικά για την ομάδα του τον ημιτελικό με την Ελλάδα, αναφέρθηκε στην πρόκριση των γειτόνων στον τελικό του Eurobasket.

Ξεκίνησε ζητώντας συγγνώμη από τους φίλους του στη χώρα μας, συμπλήρωσε όμως πως η Τουρκία ήταν καλύτερη και άξιζε την πρόκριση. Πάντως, επισήμανε πως η Ελλάδα είναι ανώτερη από τη Γερμανία, την οποία και θα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι στον τελικό.

«Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε:

«Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμάνι έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».

 

 



