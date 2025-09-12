Ομάδες

Eurobasket 2025: Απόγευμα Κυριακής η Ελλάδα στο… κυνήγι του μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία
Onsports Team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 22:54
Απέναντι στους Σκανδιναβούς η Εθνική ομάδα στον «μικρό» τελικό του Eurobasket, για να επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Η ήττα από την Τουρκία, αφήνει την Εθνική Ελλάδας εκτός τελικού και διεκδίκησης της κορυφής της Ευρώπης. Όμως παρά την δεδομένη απογοήτευση, το Eurobasket δεν τελείωσε για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Μπροστά του έχει έναν αγώνα που όσο κι αν χαρακτηρίζεται «μικρός», στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.

Ο «μικρός» τελικός στη Ρίγα, θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελλάδα ή η Φινλανδία. Οι δύο Εθνικές που ηττήθηκαν στους ημιτελικούς του τουρνουά.

Ο αγώνας με τους Σκανδιναβούς θα είναι δύσκολος, καθώς πρόκειται για αντίπαλο γεμάτο ενέργεια και γι’ αυτούς είναι ήδη επιτυχημένο το τουρνουά. Με την Ελλάδα να έχει την πίεση και να είναι το φαβορί.

Ο σπουδαίος «μικρός» τελικός για να πάρει η Εθνική μας ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια (τελευταία φορά το 2009) θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/9) στις 17:00.

Τέσσερις ώρες μετά (21:00) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, με την Γερμανία και την Τουρκία να διεκδικούν την κορυφή της Ευρώπης.

 



