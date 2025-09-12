Eurobasket 2025: Περιμένει το Ελλάδα - Τουρκία η Γερμανία - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός!

INTIME SPORTS

Η Γερμανία επικράτησε της Φινλανδίας και προκρίθηκε στον τελικό του Eurobasket 2025 και περιμένει τον νικητή του Ελλάδα - Τουρκία

Με τον Σρέντερ να κάνει double-double και το επιθετικό της ταλέντο να ξεχειλίζει, η Γερμανία δεν προβληματίστηκε (νίκησε 98-86) απ’ τον ενθουσιασμό των Φινλανδών και έγινε η πρώτη φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Έτσι, στον τελικό της Κυριακής (14/9) η Γερμανία περιμένει να μάθει αντίπαλο από το Τουρκία - Ελλάδα, έχοντας μοναδικό στόχο την κορυφή της Ευρώπης. Οι Φινλανδοί έτσι κι αλλιώς ήταν το αουτσάιντερ και θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στον «μικρό» τελικό που θα διεξαχθεί την ίδια μέρα.

Οι τελικοί του Eurobasket 2025

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου