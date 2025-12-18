Μπαρτσελόνα: Κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Onsports Team

Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να μην έχει φιλάθλους στο γήπεδο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας.

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως δεν θα επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 6 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Euroleague.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους «υψηλού κινδύνου», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των «μπλαουγράνα».

Παρά την επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους στη Euroleague, σε αρκετά ευρωπαϊκά γήπεδα, λόγοι ασφαλείας υποχρεώνουν τις διοικήσεις των ομάδων να κάνουν την επιλογή να αγωνιστούν χωρίς θεατές απέναντι στις δύο ισραηλινές ομάδες.