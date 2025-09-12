Ομάδες

Τουρκία – Ελλάδα: Sold out… προ των πυλών στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025
FIBA
Onsports team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 17:51
EUROBASKET

Τουρκία – Ελλάδα: Sold out… προ των πυλών στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025

Λιγότερα από 250 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025, Τουρκία – Ελλάδα.

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η Arena Riga στη μάχη της «γαλανόλευκης» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ελλάδα και Τουρκία θα τεθούν αντιμέτωπες με… έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες.

Η 15η συνάντησης τους οδεύει προς sold out, καθώς μέχρι τις 17:00 είχε απομείνει λιγότερα από 250 εισιτήρια. Οι Έλληνες που θα βρεθούν στις κερκίδες αναμένεται να είναι περίπου 2.000, ενώ λίγο λιγότεροι θα είναι οι Τούρκοι.

Το Τουρκία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (12/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.



