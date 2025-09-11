Μήτογλου: Το 2005 πήγαινα σχολείο και φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου "το 'βαλε, το 'βαλε"

Οnsports Τeam

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον αυριανό ημιτελικό με την Τουρκία και παράλληλα θυμήθηκε το... έπος του 2005.

Ο Ντίνος Μήτογλου μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ του αυριανού, δεύτερου χρονικά, ημιτελικού της Εθνικής μας ομάδας με την Τουρκία και σχολιάζει την αναμέτρηση, τη σχέση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ θυμάται την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από την Εθνική το 2005.

Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου:

«Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία, έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, είμαστε έτοιμοι».

Για το ότι ο Αταμάν γνωρίζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα το ότι συνεργαζόμαστε, αλλά ο καθένας παίζει για τη χώρα του, ένα ματς με μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μας ξέρει και εμείς αυτόν, θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος».

Για το τι θα πει στον Αταμάν πριν το ματς: «Θα μιλήσουμε στο γήπεδο και οι δύο»

Για το αν είναι από τα σημαντικότερα ματς στην καριέρα του: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό αλλά ταυτόχρονα χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη».

Για αυτά που θυμάται από το 2005: «Σχολείο πήγαινα, φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου "το βαλε". Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου μια ζωή, ειδικά όταν μιλάμε για μία παιδική ηλικία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρά παιδιά».