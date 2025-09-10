Αταμάν για F4 στην Αθήνα: «Συγχαρητήρια στην Ευρωλίγκα το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης»

Οnsports Τeam

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία έχει ξεκινήσει, με τον Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας του να σχολιάζει την απόφαση της EuroLeague για Final-4 στην Αθήνα.

«Έστειλα τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μάνατζερ στον Παναθηναϊκό γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα, είναι έξυπνοι. Αν το παιχνίδι είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και η Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό» είπε ο έμπειρος τεχνικός και πρόσθεσε: «Θα είναι πολύ συναισθηματικό και ωραίο το Final Four. Ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είμαστε εμείς εκεί ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη μάχη, όπως κάθε χρόνο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί όλοι θα απολαύσουν μια πραγματικά μπασκετική ατμόσφαιρα».

Για τον αγώνα με την Ελλάδα: «Στην Euroleague, στα play-offs αντιμετώπισα την προηγούμενη ομάδα μου, την Εφές. Ήταν συναισθηματικά τα play-offs για εμένα. Τώρα στην Ελλάδα είναι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξέρω πως είναι σημαντική η Εθνική για την Ελλάδα, το ίδιο και για την Τουρκία. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Ελλάδα έχει πολύ έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Είναι πολύ καλοί. Έχουν πολύ εμπειρία. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ίσως ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά μετά τον αγώνα με την Σερβία».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι καλός προπονητής. Το έδειξε στην Ελλάδα όταν προπονούσε στο Περιστέρι. Το έδειξε στη Μονακό. Είναι έξυπνος. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο άθλημα. Έχει βρει χημεία με έμπειρους παίκτες. Παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο μπάσκετ, τον Γιάννη, τον χρησιμοποιεί πολύ καλά. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε τρομερή δουλειά».

Για τον Τζέντι Όσμαν: «Ο Τζέντι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο θετικό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάταγμα κοπώσεως στο πόδι του. Δεν είναι ο αστράγαλος, είναι το πόδι του. Έχει χτυπήσει στο πόδι του. Οι ιατροί θα προσπαθήσουν να τον θεραπεύσουν. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι στο 100%. Αύριο δεν θα μπορέσει να προπονηθεί. Θα δούμε την κατάστασή του την μέρα του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αυτό το ματς δεν έχει δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να βρούμε λύσεις ακόμα και αν δεν παίξει».

Για το πώς μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα και τον Μήτογλου: vΔεν υπάρχει κανείς προπονητής που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα στο παρκέ, αλλά οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Δεν έχω καμία ειδική τακτική για να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι σπουδαίος παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει πραγματικά σπουδαία, κάποιες ημέρες είναι λίγο χαμηλά στην απόδοσή του, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι στη μέρα του. Ο Σλούκας πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ακούστε, ο Γιάννης, ούτως ή άλλως μπορεί να τα καταφέρει. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τον Γιάννη, θα επικεντρωθούμε στο να φτιάξουμε την κανονική μας άμυνα. Θα σκεφτούμε τι είδους αναμέτρηση θα κάνουμε. Και επίσης, μου αρέσει να λέω ότι ο Σπανούλης τώρα όχι μόνο είναι ένας τεχνικά καλός προπονητής, αλλά είναι και ψυχικά, είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν μιλούσαμε πολύ μαζί του. Νομίζω ότι έμαθε και κάποια νοητική στρατηγική από εμάς. Ή ήταν κάπως έτσι. Είδα ότι αναφέρθηκε στις ελεύθερες βολές. Αν συγκρίνουμε με τους Ντόντσιτς, Σανγκούν και Γιόκιτς. Και είδα ότι χθες εναντίον της Λιθουανίας σούταρε 16 βολές. Τόσο έξυπνη κίνηση. Αλλά μπορώ επίσης να πω και άλλα πράγματα στην ψυχική μου κατάσταση ότι το μπάσκετ του NBA και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξέρετε, είναι διαφορετικά. Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση, στις διεισδύσεις. Επίθεση, επίθεση. Και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος γι' αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν κανόνες στις αμυντικές καταστάσεις. Και όταν το είδα, είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ επίσης. Και ίσως οι διαιτητές μπορούν να καλέσουν τον Γιάννη όταν οι άλλοι κάνουν φάουλ σε αυτόν. Αλλά νομίζω επίσης ότι ελέγχουν πολύ καλά όταν διεισδύει αν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ. Γιατί όταν το είδα στο προηγούμενο παιχνίδι, είδα πολλά, πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι και η νοητική μου στρατηγική».

Για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ: «Στην πραγματικότητα, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου και για όλο το επιτελείο μου. Γιατί πέρυσι, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν, όταν εξετάσαμε τις δυνατότητές του, του δώσαμε πολύ σημαντικά λεπτά συμμετοχής, όπως θυμάστε. Επίσης, έπαιξε πολύ σημαντικά λεπτά στον τελικό εναντίον του Ολυμπιακού. Ήταν ο MVP στον ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω να παίζει πραγματικά λεπτά συμμετοχής και να δείχνει εξαιρετική απόδοση. Είναι ένα σπουδαίο παιδί και για μένα θα είναι ένα από τα νέα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν πολλά αστέρια τώρα που προέρχονται από τη νέα γενιά. Πιστεύω ότι ο Σαμοντούροφ θα είναι ένας από αυτούς, ίσως ο καλύτερος αυτής της νέας γενιάς».