Μια ανάσα από την Εθνική Ιταλίας ο Λούκα Μπάνκι

Οnsports Τeam

Ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Λετονίας, Λούκα Μπάνκι, μετά την αποτυχία στο EuroBasket και τη λύση της συνεργασίας του με τους Λετονούς είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του Τζιανμάκρο Ποτσέκο.

Μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Ιταλίας από το EuroBasket 2025, ο Ποτσέκο ανακοίνωσε ότι αφήνει τα καθήκοντά του ως προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Τη θέση του θα αναλάβει ο Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της ιταλικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Πετρούτσι.

Στις πρόσφατες δηλώσεις του σε ιταλικό μέσο ο Περούτσι είπε χαρακτηριστικά: «Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μπορώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, από τους καλύτερους. Θα προτιμούσα να είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά καταλαβαίνω αν θέλει ένας προπονητής να εργάζεται και κάπου αλλού. Θα βρεθεί η λύση σε αυτό».