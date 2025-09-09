Ομάδες

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση
Onsports Team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 23:48
EUROBASKET

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση

Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Παναθηναϊκός έστειλε ένα ακόμα συγχαρητήριο μήνυμα. 

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ήταν για μια ακόμα φορά ασταμάτητη και πέτυχε μεγάλη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Με την ανωτερότητά της να είναι αδιαμφισβήτητη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήρε μια σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Εθνικής μας, έχοντας και 5 παίκτες στο ρόστερ της και με νέο μήνυμα έστειλε τα συγχαρητήρια της για τη νέα επιτυχία.



