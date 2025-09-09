Ομάδες

LIVE Λιθουανία – Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket 2025
EUROBASKET 2025
Onsports team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 20:52
LIVE Λιθουανία – Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Λιθουανία – Ελλάδα, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ προκρίθηκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και απόψε (9/9), στις 21:00, απέναντι στη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα επιδιώξει να φωνάξει «παρούσα» στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ, για δέκατη φορά στην Ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009).

H Ελλάδα βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες το 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), το 1987 (1η), το 1989 (2η), το 1993 (4η), το 1995 (4η), το 1997 (4η), το 2005 (1η), το 2007 (4η) και το 2009 (3η).

Το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των διεθνών μας από το βράδυ της Κυριακής (7/9), όταν ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ, στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα τους, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025, είναι ο προημιτελικός με τη «Λιέτουβα».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Λιθουανία – Ελλάδα



